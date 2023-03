Agente Elvis, il re del rock salva il mondo in un dissacrante cartoon: serie, trama e cast - Magazine (Di venerdì 17 marzo 2023) Debutta il 17 marzo su Natflix la serie animata che ha come protagonista Elvis Presley in versione 007. La storia è nata da un'idea dell'ex moglie Priscilla: 'Ha sempre sognato di essere un supereroe'. Leggi su quotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Debutta il 17 marzo su Natflix laanimata che ha come protagonistaPresley in versione 007. La storia è nata da un'idea dell'ex moglie Priscilla: 'Ha sempre sognato di essere un supereroe'.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PedroMg_02 : @elvis_sf @FaMo30293206 @MarcoFattorini Quindi non hai nessuno titolo di studio, facevi il magazziniere e ora l’age… - elvis_sf : @PedroMg_02 @FaMo30293206 @MarcoFattorini No veramente non faccio l'agente, ma ho lavorato in un'azienda farmaceuti… - PedroMg_02 : @elvis_sf @FaMo30293206 @MarcoFattorini Si… fai l’agente immobiliare. Ditta farmaceutica ahhahaha - PedroMg_02 : @elvis_sf @FaMo30293206 @MarcoFattorini L’agente immobiliare? - CCultIlSentiero : RT @artribune: Elvis Presley diventa un agente segreto nella nuova serie animata Netflix -