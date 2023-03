Agent Elvis vuole essere la serie più selvaggia di Netflix

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... morandi_andrea : RT @TheHotCorn_: PREVIEW | Il mito di #Elvis ritorna in una nuova forma: cartone animato. Su #Netflix arriva #AgentElvis, serie di 10 episo… - sfiorata82 : RT @badtasteit: #AgentElvis: la serie tv trae ispirazione dai film di Quentin Tarantino - danielachevince : Agent Elvis: la serie tv trae ispirazione dai film di Quentin Tarantino - badtasteit : #AgentElvis: la serie tv trae ispirazione dai film di Quentin Tarantino - ileana_dugato : RT @TheHotCorn_: PREVIEW | Il mito di #Elvis ritorna in una nuova forma: cartone animato. Su #Netflix arriva #AgentElvis, serie di 10 episo… -

, la nuova serie animata per adulti di Sony Picture Animation , debutterà questo venerdì su Netflix , e stando al creatore John Eddie sarà fortemente ispirata ai film di Quentin Tarantino .Dal 17 aprile sarà invece la voce dinella serie animata di NetflixÈ dedicata a una leggenda assoluta della musica la nuova serie animata targata . Si intitola, ed è un cartone animato a puntate ispirato alla figura del re del rock and roll. Eppure di biografico, a vedere il primo trailer diffuso dal colosso dello streaming, c'è ben poco....

Elvis diventa un cartone animato tra Tarantino e Forrest Gump The Hot Corn Italy

Elvis moonlights as a globe-trotting secret agent in a new series featuring Priscilla Presley among its creators. By Daniel Fienberg Chief Television Critic The highlight isn’t the animation, though ...The show’s basic premise is similar to ‘Agent Elvis’ as both shows feature a famous person trying to solve baffling cases. Moreover, Tyson’s sidekicks include a talking pet with an addiction problem ...