Afghanistan, per tre milioni di ragazze negato il diritto allo studio. Protesta Save the Children (Di venerdì 17 marzo 2023) Mentre le scuole di tutto l'Afghanistan si preparano per l'inizio del nuovo anno scolastico la prossima settimana, più di 3 milioni di ragazze si sono viste negare il diritto all'istruzione secondaria dopo la presa di potere dei Talebani. Save the Children, l'Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro, chiede che il divieto di accesso all'istruzione venga revocato immediatamente e che le ragazze abbiano pieno accesso all'istruzione alla riapertura delle scuole il prossimo 21 marzo. Solo così si potrà evitare che si moltiplichino i matrimoni precoci, che le giovani generazioni siano escluse dalla forza lavoro e altre famiglie siano spinte nella povertà, con un grave impatto sul futuro ...

