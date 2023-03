AEW | Eddie Kingston ha il Covid | saltano i suoi match in OTT

(Di venerdì 17 marzo 2023) L’account ufficiale Twitter della OTT ha annunciato chenon prenderà parte a Scrappermania questo weekend, né ad un altro evento in programma domenica, dopo aver contratto il-19. Già in isolamento a casa, il wrestler ROH era stato annunciato in sostituzione di Jon Moxley, che prenderà parte domani al primo AEW House Rules Live Event. La promotion irlandese è dovuta dunque correre ai ripari, chiamando Davey Richards per ilcontro Big Damo di domani e Gabriel Kidd per l’incontro con Man Like Dereiss di stasera. Unfortunatelyhas tested positive forand is currently isolated, as a result he can no longer appear at OTT #Wolverhampton #Dublin & #Belfast However Man Like Dereiss NJPWs Gabriel Kidd in ...

