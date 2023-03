AEW | Danhausen si porta sfortuna da solo | strappo al pettorale per lui

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 17 marzo 2023) Tramite il profilo Twitter del diretto interessato,ha annunciato di essersi strappato ildestro a Revolution, ultimo PPV AEW in cui il classe ’90 ha preso parte al match valido per gli AEW Tag-Team Titles. Lungo stop per lui, dunque, che ha subito lo stesso infortunio che ha tenuto Cody Rhodes lontano dal ring per più di sei mesi lo scorso anno. Auguriamo pronta guarigione al Kid Gorgeous, che starà dunque lontano dai ring AEW per diverso tempo. Hello,tore his pec at AEW Revolution. ~When Armageddons been locked and loaded,will come back for you~ pic.twitter.com/76i2d5IC1e—(@AD) March 16, 2023