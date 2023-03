AEW | Ascolti di Dynamite in leggerissimo calo | ma regge botta contro i vari eventi sportivi

(Di venerdì 17 marzo 2023) Puntata dimolto interessante quella di settimana, l’episodio si è aperto con il re-bar mitzvah di MJF e il successivo confronto tra i quattro pilastri della AEW e si è chiuso con uno spettacolare match per i trios title con un post match che ha lasciato intendere un possibile riavvicinamento tra Adam Page e l’Elite. Nonostante l’ottimo show, sia dal punto di vista del lottato che delle storyline, glihanno registrato un piccolorispetto alla settimana prima, rimanendo ancora una volta lontani dal milione di spettatori. Si aggiunge il baseball Secondo Wrestlenomics e ShowbuzzDaily l’episodio didi questa settimana ha fatto registrare 852.000 spettatori, cifra quasi uguale a quella di sette giorni fa, solo meno dell’1% in meno. Un po’ più significativo è stato il ...

L’ultima puntata di Rampage andata in onda venerdì 10 marzo su TNT, ha registrato 447.000 telespettatori. Il risultato è in rialzo rispetto alla puntata della scorsa settimana, che registrò 394.000 te ...La scorsa notte è andata in onda su TBS la puntata settimanale di AEW Dynamite la puntata per quanto riguarda i dati sugli ascolti ha fatto registrare una media di circa 858.000 spettatori e un rating ...