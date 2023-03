Aerei caccia in volo oggi a Milano: ecco perché (Di venerdì 17 marzo 2023) Aerei caccia Milano – Due Aerei caccia e un C-130, nella mattinata di oggi, stanno volando sui cieli di Milano. Sono diverse le testimonianze sui social da parte di chi ha sentito gli Aerei volare in diverse zone del capoluogo lombardo. Secondo Repubblica, sono stati due caccia Eurofighter e un C130 a sorvolare la città. L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 17 marzo 2023)– Duee un C-130, nella mattinata di, stanno volando sui cieli di. Sono diverse le testimonianze sui social da parte di chi ha sentito glivolare in diverse zone del capoluogo lombardo. Secondo Repubblica, sono stati dueEurofighter e un C130 a sorvolare la città. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Aerei da caccia britannici e tedeschi hanno intercettato un aereo militare russo sullo spazio aereo dell'Estonia. L… - GiovaQuez : Orsini: 'Se gli americani continueranno a inviare droni è chiaro che i caccia russi potrebbero abbatterli. La guerr… - lunaejin : RT @CloudNineTw: Raga questi aerei caccia che stanno passando sopra il centro di Milano mi inquietano non poco. Tipo quattro in nemmeno die… - iamnotnaty_ : RT @CloudNineTw: Raga questi aerei caccia che stanno passando sopra il centro di Milano mi inquietano non poco. Tipo quattro in nemmeno die… - sportli26181512 : #Altrenotizie Aerei caccia in volo oggi a Milano:: Due aerei caccia, nella mattinata di oggi, stanno volando sui ci… -