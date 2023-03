“Adesso basta”. GF Vip 7, Orietta Berti asfalta Antonella: lo scontro è pesante. Ne esce male (Di venerdì 17 marzo 2023) Lo abbiamo già raccontato: durante l’ultima puntata del GF Vip è successo davvero di tutto. Eppure non ci saremmo mai aspettati di vedere una catfight tra Orietta Berti e Antonella Fiordelisi. Proprio così, avete letto bene. Dopo una stagione intera in cui Orietta è stata molto dolce con tutti, ha deciso di tirare fuori gli artigli proprio con l’ex schermitrice campana. Il motivo è semplice, la cantante non riesce più a sopportare i suoi atteggiamenti da gattina ferita e leonessa nel giro di qualche istante. C’è da dire che è successa una cosa molto interessante: Antonella, Micol Incorvaia e Nikita Pelizon sono arrivate in studio per l’elezione della seconda finalista. Come abbiamo già raccontato, chi passa in finale direttamente è proprio la sorella di Clizia Incorvaia. Così, poco ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 marzo 2023) Lo abbiamo già raccontato: durante l’ultima puntata del GF Vip è successo davvero di tutto. Eppure non ci saremmo mai aspettati di vedere una catfight traFiordelisi. Proprio così, avete letto bene. Dopo una stagione intera in cuiè stata molto dolce con tutti, ha deciso di tirare fuori gli artigli proprio con l’ex schermitrice campana. Il motivo è semplice, la cantante non ripiù a sopportare i suoi atteggiamenti da gattina ferita e leonessa nel giro di qualche istante. C’è da dire che è successa una cosa molto interessante:, Micol Incorvaia e Nikita Pelizon sono arrivate in studio per l’elezione della seconda finalista. Come abbiamo già raccontato, chi passa in finale direttamente è proprio la sorella di Clizia Incorvaia. Così, poco ...

