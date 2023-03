Adesione alla Nato, Erdogan promuove la Finlandia e lascia sulle spine la Svezia: «Prima ci riconsegni i terroristi» (Di venerdì 17 marzo 2023) La Turchia inizierà il processo di ratifica in Parlamento per l’Adesione della Finlandia alla Nato. Lo ha annunciato oggi il presidente turco Recep Tayyip Erdogan al termine dell’incontro con il suo omologo finlandese Sauli Niinisto ad Ankara. Erdogan ha precisato che la Finlandia ha intrapreso «azioni autentiche e concrete» riguardo alle richieste avanzate dalla Turchia per avviare la ratifica dei protocolli di Adesione all’Alleanza Atlantica. Lo scorso anno, il presidente turco aveva sostenuto l’ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia. Prima di ratificare i protocolli di Adesione dei due Paesi scandinavi, però, il governo di Ankara ha dettato ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 marzo 2023) La Turchia inizierà il processo di ratifica in Parlamento per l’della. Lo ha annunciato oggi il presidente turco Recep Tayyipal termine dell’incontro con il suo omologo finlandese Sauli Niinisto ad Ankara.ha precisato che laha intrapreso «azioni autentiche e concrete» riguardo alle richieste avanzate dTurchia per avviare la ratifica dei protocolli diall’Alleanza Atlantica. Lo scorso anno, il presidente turco aveva sostenuto l’ingresso nelladidi ratificare i protocolli didei due Paesi scandinavi, però, il governo di Ankara ha dettato ...

