Addio al nubilato fuori controllo a Bergamo: la marcia alcolica diventa virale, sposi disperati (Di venerdì 17 marzo 2023) Un Addio al nubilato/celibato si è trasformato in un mash-up perfetto fra “Project X” e “The World’s end“. Quella che doveva essere una marcia alcolica per pochi intimi è finita al centro di un passaparola infinito su Facebook, trasformandosi in un gigantesco party pieno di imbucati scatenati e pronti a far festa. Dopotutto, un miglio dorato di 5 chilometri con 13 bar in cui fare tappa, dev’esser sembrata a molti un’idea niente male per passare una serata divertente all’insegna dell’alcol. Tuttavia, non era questo il piano dei futuri sposini di Bergamo, che avevano organizzato l’evento solo per loro e per i loro amici. Sono stati invece travolti da uno tsunami di gente e, come se non bastasse, la notizia dell’evento è circolata su Facebook con una data sbagliata (errore che forse ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Unal/celibato si è trasformato in un mash-up perfetto fra “Project X” e “The World’s end“. Quella che doveva essere unaper pochi intimi è finita al centro di un passaparola infinito su Facebook, trasformandosi in un gigantesco party pieno di imbucati scatenati e pronti a far festa. Dopotutto, un miglio dorato di 5 chilometri con 13 bar in cui fare tappa, dev’esser sembrata a molti un’idea niente male per passare una serata divertente all’insegna dell’alcol. Tuttavia, non era questo il piano dei futurini di, che avevano organizzato l’evento solo per loro e per i loro amici. Sono stati invece travolti da uno tsunami di gente e, come se non bastasse, la notizia dell’evento è circolata su Facebook con una data sbagliata (errore che forse ha ...

