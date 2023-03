Accuse ai salernitani: arriva lettera di scuse al Sindaco Napoli (Di venerdì 17 marzo 2023) Non si è fatta attendere la replica dell’editore dell’emittente radiofonica napoletana che nella giornata di ieri aveva accusato i salernitani, attraverso un proprio speaker, di aver preso parte alla guerriglia urbana che nella giornata di mercoledì ha devastato il centro storico della città partenopea. A pubblicare il messaggio ricevuto è stato proprio il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, che ha voluto comunicare alla cittadinanza le scuse ufficiali presentate dall’emittente. “Egregio Sindaco Vincenzo Napoli, in relazione alla notizia data dalla nostra emittente, Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione d’intrattenimento che ogni giorno va in onda dalle 10 alle 12.00, Yes I Know Kiss Kiss, condotta da Rosario Verde (speaker, attore e comico) e Marco ... Leggi su zon (Di venerdì 17 marzo 2023) Non si è fatta attendere la replica dell’editore dell’emittente radiofonica napoletana che nella giornata di ieri aveva accusato i, attraverso un proprio speaker, di aver preso parte alla guerriglia urbana che nella giornata di mercoledì ha devastato il centro storico della città partenopea. A pubblicare il messaggio ricevuto è stato proprio ildi Salerno Vincenzo, che ha voluto comunicare alla cittadinanza leufficiali presentate dall’emittente. “EgregioVincenzo, in relazione alla notizia data dalla nostra emittente, Kiss Kiss, nel corso della trasmissione d’intrattenimento che ogni giorno va in onda dalle 10 alle 12.00, Yes I Know Kiss Kiss, condotta da Rosario Verde (speaker, attore e comico) e Marco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PinoSa54 : ???? Vicinanza ai due Bravissimi conduttori di ' Yes i not kiss kiss ' .....e credo che sia solo un malinteso conosce… - salernonotizie : Accuse ai tifosi granata, avvocati salernitani in Procura: diffida a radio napoletana -