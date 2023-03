Accumulatore seriale trovato morto sotto cataste di oggetti (Di venerdì 17 marzo 2023) E' stato trovato nella sua abitazione a Foggia, sotto un cumulo degli oggetti che era solito accatastare in casa, l'80 enne Raffaele Lioce di cui si erano perse le tracce da circa due mesi e mezzo. La ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) E' statonella sua abitazione a Foggia,un cumulo degliche era solito accatastare in casa, l'80 enne Raffaele Lioce di cui si erano perse le tracce da circa due mesi e mezzo. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Puglia_in : #CRONACA - #Foggia, trovato senza vita sotto un cumulo di oggetti l’anziano scomparso da novembre - repubblica : Accumulatore seriale trovato morto in casa sotto cataste di oggetti: Raffaele Lioce era scomparso da 2 mesi e lo ce… - occhio_notizie : Si erano perse le sue tracce da settimane, poi il tragico epilogo a #Foggia. Raffaele Lioce, l'accumulatore seriale… - Trmtv : Accumulatore seriale trovato morto in casa sotto cataste oggetti - NoiNotizie : #Foggia: anziano accumulatore seriale trovato morto in casa sotto un cumulo di cianfrusaglie -