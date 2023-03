Accordo SIAE saltato: via brani da Instagram e Facebook (Di venerdì 17 marzo 2023) Meta non rinnova Accordo di licenza con SIAE: spariscono brani protetti da Instagram e Facebook SIAE: Meta non rinnova l’Accordo Meta ha deciso di non rinnovare il suo Accordo di licenza con la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). Questo porterà alla scomparsa dei brani protetti dalla SIAE da Instagram e Facebook. In una dichiarazione ufficiale, un portavoce di Meta ha spiegato che la tutela dei diritti d’autore è una priorità per l’azienda. La piattaforma avvierà la procedura per rimuovere i brani del repertorio SIAE dalla propria libreria musicale. Meta, senza Accordo SIAE niente ... Leggi su atomheartmagazine (Di venerdì 17 marzo 2023) Meta non rinnovadi licenza con: sparisconoprotetti da: Meta non rinnova l’Meta ha deciso di non rinnovare il suodi licenza con la Società Italiana degli Autori ed Editori (). Questo porterà alla scomparsa deiprotetti dallada. In una dichiarazione ufficiale, un portavoce di Meta ha spiegato che la tutela dei diritti d’autore è una priorità per l’azienda. La piattaforma avvierà la procedura per rimuovere idel repertoriodalla propria libreria musicale. Meta, senzaniente ...

