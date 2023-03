Abusivismo edilizio a Pompei | eseguite tre demolizioni

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto: ruspe demoliscono tre manufatti realizzati senza autorizzazioni. È accaduto a(Napoli) dove, nell’ambito delle attività di contrasto al fenomeno del cosiddetto ”mattone selvaggio” portate avanti dalla Procura di Torre Annunziata, è stata data esecuzione ad un ordine di demolizione emesso dalla sezione distaccata didel tribunale di Torre Annunziata. Oggetto della demolizione sono stati due capannoni e un piccolo casotto presenti nella zona di via Messigno, in un’area rientrante in zona sismica, protetta da vincoli paesaggistici-ambientali. La demolizione ha riguardato strutture finite al centro di una condanna risalente al 1998. ”Grazie anche alla incessante opera di sensibilizzazione posta in essere da questo ufficio – spiegano dalla Procura di Torre ...