Abusivismo | controlli dei carabinieri | due denunce

(Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDue persone sono state denunciate daia Lacco Ameno perché avrebbero effettuate opere edilizie senza autorizzazioni, in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Durante ieseguiti daidi Casamacciola, , insieme a personale tecnico del locale Comune, in un primo caso è emerso il cambio di destinazione d’uso di una superficie di 400 mq e l’impermeabilizzazione di altri 180, con un getto di calcestruzzo. Il proprietario del terreno, 46enne del posto, è stato denunciato. Stesse opere e violazioni contestate ad un 39enne incensurato di Lacco Ameno. per la costruzione di una tettoia di 40 mq. Anche in questo caso non ci sarebbe autorizzazione e i lavori sono stati realizzati in area vincolata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.