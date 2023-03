Abu Dhabi - Nel 2024 le gare con le Super Formula a guida autonoma

(Di venerdì 17 marzo 2023) "Il campionato di corse autonome più importante del mondo": è questo lo slogan scelto da Aspire per presentare l'AbuAutonomous Racing League. La nuova specialità prenderà il via nel secondo trimestre delcon un montepremi di 2,25 milioni di dollari e il primo evento si terrà sul circuito Yas Marina di Abu.Si corre con leSF23. Per questa iniziativa saranno utilizzate leSF23 sviluppate dalla Dallara e modificate appositamente per poter essere pilotate dall'intelligenza artificiale grazie alla collaborazione con la Japan Race Promotion (JRP) e con la stessa Dallara. L'obiettivo è quello di mettere in competizione i team per poter evolvere la tecnologia diche un giorno arriverà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FerdinandoC : Per @Linkiesta ho scritto di come COP28 stia diventando la più grande metafora del greenwashing mai inventata, a pa… - bw_italian : Si conclude ad Abu Dhabi la Conferenza Regionale dell'Associazione Regionale II dell'OMM (Asia)… - Edoardoleicorre : Ad Abu Dhabi montiamo il 15esimo motore - Idontwikeit13 : Abu Dhabi 2021 Il cambio team di Valtteri La W13 Il mondiale di Charle e della Ferrari distrutto L’addio di Seb Dan… - SimonTheWatcher : @LauraLuthien86 @AnotherBrick94 Concordo. La reazione di Vettel fu accettabile tanto quanto quella di Hamilton ad A… -

Eppure, che la vittoria di Interlagos nel 2022 fosse un episodio specifico era parso evidente già leggendo il distacco da Red Bull ade prima di Interlagos. In crescita sì la Mercedes ma ...Entrambe le parti sono entrate a far parte dell'associazione per la prima volta nel 2022 al Gran Premio dinel novembre dello stesso anno. La partnership si concentrerà principalmente sul ...Leclerc stesso ha dichiarato che le centraline non sono recuperabili e dunque oltre alla penalità che già sconterà domenica teme di doverne mettere in conto delle altre da qui ad. Steiner ...

Il Festival dell'Economia di Trento sbarca ad Abu Dhabi. Tajani: Emirati nostri partner energetici Affaritaliani.it

La Conferenza Regionale (RECO) dell'Associazione Regionale II dell'OMM (Asia), ospitata dal Centro Nazionale di Meteorologia (NCM), si è conclusa oggi ad Abu Dhabi con una dichiarazione di alto ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...