Abbinare il vino? Roba da italiani fissati con il cibo (Di venerdì 17 marzo 2023) “Con cosa lo abbini?”. Ecco una domanda che mi fa venire la bava alla bocca. Una domanda da sommelier. Una domanda da italiano che pensa sempre a mangiare. Bisogna pensare a bere, invece. Il vino è bevanda sacra, fra Dioniso e Cristo, abbinarlo è quasi profanarlo, è senz’altro diminuirlo. Che il vino sia per il vino, senza secondi fini, come l’arte per l’arte. Io quando voglio bere un vino parto dal vino e resto sul vino, non mi è nemmeno indispensabile accompagnarlo, non ho mai capito il discorso dello stomaco vuoto, non mi sono mai ubriacato meditando intorno a una bottiglia. Poi, se proprio, portate un po’ di formaggio, qualche tarallo da sgranocchiare senza pensarci, senza farci teorie... Con la consapevolezza che l’abbinamento migliore per un vino importante è un ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 17 marzo 2023) “Con cosa lo abbini?”. Ecco una domanda che mi fa venire la bava alla bocca. Una domanda da sommelier. Una domanda da italiano che pensa sempre a mangiare. Bisogna pensare a bere, invece. Ilè bevanda sacra, fra Dioniso e Cristo, abbinarlo è quasi profanarlo, è senz’altro diminuirlo. Che ilsia per il, senza secondi fini, come l’arte per l’arte. Io quando voglio bere unparto dale resto sul, non mi è nemmeno indispensabile accompagnarlo, non ho mai capito il discorso dello stomaco vuoto, non mi sono mai ubriacato meditando intorno a una bottiglia. Poi, se proprio, portate un po’ di formaggio, qualche tarallo da sgranocchiare senza pensarci, senza farci teorie... Con la consapevolezza che l’abbinamento migliore per unimportante è un ...

