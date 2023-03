A Napoli striscioni ultras contro De Laurentiis e il questore (Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – striscioni con insulti e pesanti critiche nei confronti del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e del questore, Alessandro Giuliano, sono stati esposti nella notte da ultras di una Curva del Napoli. Il riferimento, per quanto riguarda De Laurentiis, è alle sue parole durante la conferenza stampa ieri in Prefettura, in particolare a proposito della componente violenta del tifo. Al questore viene contestata la gestione dell’ordine pubblico prima e dopo la partita di Champions, Napoli-Eintracht. Alcuni striscioni sono comparsi sulla balaustra che da Piazza Plebiscito si affaccia su via Acton, quindi molto ben visibile dagli automobilisti. In totale gli ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutocon insulti e pesanti critiche nei confronti del presidente del, Aurelio De, e del, Alessandro Giuliano, sono stati esposti nella notte dadi una Curva del. Il riferimento, per quanto riguarda De, è alle sue parole durante la conferenza stampa ieri in Prefettura, in particolare a proposito della componente violenta del tifo. Alviene contestata la gestione dell’ordine pubblico prima e dopo la partita di Champions,-Eintracht. Alcunisono comparsi sulla balaustra che da Piazza Plebiscito si affaccia su via Acton, quindi molto ben visibile dagli automobilisti. In totale gli ...

