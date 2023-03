A Napoli i festeggiamenti per i 100 anni dell’Aeronautica Militare (Di venerdì 17 marzo 2023) Il 5 aprile avranno luogo a piazza del Plebiscito i festeggiamenti per i 100 anni dell’Aeronautica Militare. Avrà luogo il 5 aprile la festa per i 100 anni dell’Aeronautica Militare. Come riportato da Fanpage, le celebrazioni si svolgeranno in piazza del Plebiscito e nello stesso giorno si svolgerà il giuramento e il battesimo del Corso Leggi su 2anews (Di venerdì 17 marzo 2023) Il 5 aprile avranno luogo a piazza del Plebiscito iper i 100. Avrà luogo il 5 aprile la festa per i 100. Come riportato da Fanpage, le celebrazioni si svolgeranno in piazza del Plebiscito e nello stesso giorno si svolgerà il giuramento e il battesimo del Corso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonioKva77 : @GoalItalia Non mi risultano festeggiamenti, attenzione al troppo vino..... Per storia, vittorie, esperienza e blas… - A16via : Mo stanno inventando la scusa dei festeggiamenti al sorteggio…..Pioli dice che lui festeggia dopo e quando ha perso… - marioruienjoyer : vince il Milan? godrò nel vedere shitstorm su shaleboom fius e tutti quei cromosomi con le magliette del napoli v… - Raiofficialnews : ??È un concerto con esponenti della scena musicale campana a dare il via ai festeggiamenti di #RaiRadio per i 60 ann… - ANONYMUOS19990 : @FraPol2 il dramma saranno i festeggiamenti con morti a napoli. -