A Napoli hanno quasi festeggiato per il sorteggio di Champions ma Pioli non ci sta…

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 17 marzo 2023) Tre italiane su otto per la corsa alla Coppa europea più importante. Un derby tutto italiano ai quarti e certamente una finalista con almeno un’italiana in campo…con vista sulla finale. Ilè davvero il favorito per arrivare in finale e per alzare al cielo la. Ma il Milan non ci sta a darsi per sconfitto in partenze. “Le dà fastidio il fatto che aper questo?” E’ una delle domande in conferenza stampa a cui ha dovuto rispondere mister Stefano, allenatore del Milan alla vigilia della sfida contro l’Udinese (27esima giornata di Serie A). “Io tra prima e dopo preferisco sempre essere felice dopo”, ha dichiarato. Milan-e Inter-Benfica nei quarti di finale di ...