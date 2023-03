A Mosca servono 400mila soldati da mandare in Ucraina: “Ma nessuna nuova mobilitazione”. Pronta una legge per ampliare i limiti alla leva (Di venerdì 17 marzo 2023) Dalla fine del 2022, nei media appaiono costantemente voci sull’inizio della seconda ondata di mobilitazione in Russia. Le autorità ucraine e i servizi segreti di altri Paesi spiegano questa mossa con la mancanza di uomini per continuare una guerra su vasta scala in Ucraina. Il Cremlino nega questi piani, mentre la maggior parte degli esperti concorda sul fatto che le autorità russe non sono pronte a ripetere la mobilitazione autunnale che ha causato il panico nella società e la fuga di migliaia persone dal Paese. Nel frattempo, il media russo URA.RU afferma che, secondo le loro informazioni, in Russia è in preparazione una campagna informativa su larga scala per reclutare soldati a contratto. Secondo i giornalisti, il lancio è previsto per il 1 aprile, anche se i preparativi non ufficiali nelle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Dfine del 2022, nei media appaiono costantemente voci sull’inizio della seconda ondata diin Russia. Le autorità ucraine e i servizi segreti di altri Paesi spiegano questa mossa con la mancanza di uomini per continuare una guerra su vasta scala in. Il Cremlino nega questi piani, mentre la maggior parte degli esperti concorda sul fatto che le autorità russe non sono pronte a ripetere laautunnale che ha causato il panico nella società e la fuga di migliaia persone dal Paese. Nel frattempo, il media russo URA.RU afferma che, secondo le loro informazioni, in Russia è in preparazione una campagna informativa su larga scala per reclutarea contratto. Secondo i giornalisti, il lancio è previsto per il 1 aprile, anche se i preparativi non ufficiali nelle ...

