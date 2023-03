Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vicenzareport : #Cronaca Dalle 17:00, di venerdì, i vigili del fuoco stanno operando in Via Sabbatini Meledo di Sarego per un incen… -

Un incendio si è sviluppato intorno alle ore 17:00 di oggi sotto ladi Villa Trissino, a Meledo di Sarego, in provincia di Vicenza, edificio progettato da ...dei tecnici dei vigili del. .Dalle 17. di oggi, venerdì 17 marzo, i vigili delstanno operando in Via Sabbatini Meledo di Sarego per un incendio divampato sotto ladi Villa Trissino , progettata da Andrea Palladio e inserita nella lista patrimoni dell'umanità ...SAREGO - Dalle 17 di oggi venerdì 17 marzo, i vigili delstanno operando in Via Sabbatini Meledo di Sarego per un divampato sotto ladi Villa Trissino , progettata da e inserita nella lista patrimoni dell'umanità dall'Unesco . I pompieri ...

A fuoco la barchessa di Villa Trissino, edificio palladiano Euronews Italiano

(ANSA) - VENEZIA, 17 MAR - Un incendio si è sviluppato intorno alle ore 17:00 di oggi sotto la barchessa di Villa Trissino ... Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.SAREGO - Dalle 17 di oggi venerdì 17 marzo, i vigili del fuoco stanno operando in Via Sabbatini Meledo di Sarego per un incendio divampato sotto la barchessa di Villa Trissino, progettata da Andrea ...