A 75 anni dall'ingresso delle donne in Parlamento, martedì a Roma si svolgerà un evento organizzato da Elena Bonetti sulla parità di genere in politica e nelle imprese. Molto è stato fatto, e il momento è favorevole. L'importante è non fermarsi (Di venerdì 17 marzo 2023) Negli ultimi anni sono stati fatti passi da gigante. Ora è il momento di andare avanti. Come? Se ne discute martedì 21 all'evento parità che genera. L'importanza della parità di genere nelle imprese e in politica a 75 anni dall'entrata delle donne in Parlamento, evento aperto a tutti organizzato dall'onorevole Elena Bonetti, ex ministra delle Pari Opportunità e della Famiglia, in collaborazione con Comin & Partners (per iscriversi, basta inviare una mail a eventi@cominandpartners.com).

