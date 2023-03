5 modi di fare il letto: dimmi come lo fai e ti dirò come sei! (Di venerdì 17 marzo 2023) Se pensiamo che fare il letto sia un gesto che accomuna tutti e che tutti facciamo allo stesso modo, ci sbagliamo, e non poco.Ogni casa ha le sue abitudini e queste si riflettono anche nella modalità in cui decoriamo la zona notte... Leggi su europa.today (Di venerdì 17 marzo 2023) Se pensiamo cheilsia un gesto che accomuna tutti e che tutti facciamo allo stesso modo, ci sbagliamo, e non poco.Ogni casa ha le sue abitudini e queste si rifno anche nella modalità in cui decoriamo la zona notte...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Episodi di questo genere in una città italiana non sono accettabili. Il Ministro degli Interni, Piantedosi, dovrebb… - SusannaCeccardi : Nessun dubbio sul fatto che le critiche arrivassero da un Pd sempre più aduso a colpevolizzare le vittime mentre so… - artdielle : Quando il ventenne Taddeo Romano viene arrestato e portato a Rebibbia, la famiglia trova i modi più personali e dis… - barbieeee__2 : pensa te che “l’unico papavero in un campo di grano” è proprio colei che si è beccata un cazziatone che levate da p… - MonicaBergamas9 : @Piero43 Ospite dovunque, collaboratore/coautore della Annunziata ha molti modi per fare del male. -