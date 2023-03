4 nuove canzoni di Taylor Swift (Di venerdì 17 marzo 2023) La popstar multiplatino Taylor Swift continua a sorprendere il suo pubblico: oggi, in occasione dell’inizio del suo “Eras Tour” in Nord America, l’artista ha pubblicato quattro nuove canzoni: “Eyes Open (Taylor’s Version)”, “Safe & Sound (feat. Joy Williams and John Paul White) (Taylor’s Version)”, “If This Was A Movie (Taylor’s Version)” e “All Of The Girls You Loved Before”. A partire da oggi, inoltre, è disponibile in radio “Lavender Haze”, singolo di Taylor Swift tratto dal suo ultimo album di successo “Midnights”, pubblicato lo scorso ottobre. Il remake della discografica di Taylor Swift In occasione dell’uscita dei nuovi brani, di cui tre sono “Taylor’s Version” di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 17 marzo 2023) La popstar multiplatinocontinua a sorprendere il suo pubblico: oggi, in occasione dell’inizio del suo “Eras Tour” in Nord America, l’artista ha pubblicato quattro: “Eyes Open (’s Version)”, “Safe & Sound (feat. Joy Williams and John Paul White) (’s Version)”, “If This Was A Movie (’s Version)” e “All Of The Girls You Loved Before”. A partire da oggi, inoltre, è disponibile in radio “Lavender Haze”, singolo ditratto dal suo ultimo album di successo “Midnights”, pubblicato lo scorso ottobre. Il remake della discografica diIn occasione dell’uscita dei nuovi brani, di cui tre sono “’s Version” di ...

