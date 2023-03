3600 secondi per 100 chili di pomodori

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 17 marzo 2023) 3.600. Sono iche servono per raccogliere un centinaio didia mano. Un’ora per racchiudere il sole, se vogliamo mantenere un animo romantico e spiccatamente italiano. Un’ora faticosa e spesso condita, per rimanere in tema, di lati oscuri e poco edificanti, se andiamo a ragionare su quello che, ancora oggi, è il mercato del lavoro nel prodotto che, forse più di tutti, rappresenta il Bel Paese. È di qualche mese fa, infatti, l’indagine condotta da una rivista tedesca che, ancora una volta, ha cercato di far luce sulle condizioni di lavoro di chi raccoglie ie l’ultimo studio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato qualche mese fa, ha voluto mettere l’accento sui tanti braccianti stranieri, inseriti in un disegno fatto di baraccopoli, senza corrente e senza acqua, ...