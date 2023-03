2035 - Francia e Germania si scontrano sullo stop alle endotermiche

(Di venerdì 17 marzo 2023) Lo stallo istituzionalealla vendita di auto a benzina e diesel per ilrischia di danneggiare gravemente il tradizionale asse franco-tedesco alla base delle dinamiche politiche dell'Unione europea. Nelle ultime ore, infatti, Parigi ha rivolto dure critiche ai dubbi espressi dai tedeschi, che hanno di fatto bloccato l'iter di approvazione del provvedimento, e da Berlino è arrivata una risposta dura e piccata. " molto deplorevole che il governo francese stia minacciando una resa dei conti nella disputa sul bando delle", ha affermato ad alcune testate del Funke Media Group il ministro delle Finanze della, Christian Lindner, tra i fautori della richiesta rivoltaistituzioni europei di inserire esplicitamente una deroga per gli e-fuel nel pacchetto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WLKFabio : RT @KersevanRoberto: #nucleare Francia: la Camera ha votato in prima lettura ieri sera la norma già passata al Senato che cancella la riduz… - maola_varalli : RT @KersevanRoberto: #nucleare Francia: la Camera ha votato in prima lettura ieri sera la norma già passata al Senato che cancella la riduz… - GiovanniDanesi1 : RT @KersevanRoberto: #nucleare Francia: la Camera ha votato in prima lettura ieri sera la norma già passata al Senato che cancella la riduz… - truuudetective : RT @KersevanRoberto: #nucleare Francia: la Camera ha votato in prima lettura ieri sera la norma già passata al Senato che cancella la riduz… - kronos9092 : RT @KersevanRoberto: #nucleare Francia: la Camera ha votato in prima lettura ieri sera la norma già passata al Senato che cancella la riduz… -

... che punta a raggiungere la carbon neutrality per le emissioni dirette entro ile ad includere ... fatturato e EBITDAaL in tutti i Paesi di riferimento con Play in Polonia, Free ine iliad ...Lo stop alla vendita di auto benzina e diesel dalcontinua ad animare il dibattito europeo, dopo il cambio di rotta di Germania e Italia. Alle ...definendo "deplorevole" il tentativo della...... senza se e senza ma, all'originario divieto per il. 'Non possiamo dire che c'è un'emergenza ... Secondo Lindner, la, con il suo sostegno al divieto, non tiene conto di quanto le elettriche ...

2035: è scontro tra Francia e Germania sullo stop alle endotermiche - Quattroruote.it Quattroruote

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Lo stallo istituzionale sullo stop alla vendita di auto a benzina e diesel per il 2035 rischia di danneggiare gravemente ... Secondo Lindner, la Francia, con il suo sostegno al divieto, non tiene ...