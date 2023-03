1930, non soltanto una data, ma uno dei migliori cub-bar di Milano: l’evento da non perdere (Di venerdì 17 marzo 2023) IL 1930, 35SIMO MIGLIOR CLUB E BAR AL MONDO, OSPITE con BENJAMIN CAVAGNA al FLORES CÓCTELES di Milano Il 1930, il secret private club più famoso di Milano, nel 2023 compie 10 anni. E per una sera porta le sue rivisitazioni di Negroni, Martini e Gin Fizz al Flores Cócteles, l’elegante e raffinato bar del ristorante argentino El Porteño Prohibido, tempio della miscelazione classica e centro di diffusione della cultura della mixology. IL 1930 AL FLORES: UNA GUEST COERENTE CON LA PROPRIA MISSION Aperto nel 2013 dal gruppo Farmily di Flavio Angiolillo e Marco Russo, il 1930 è guidato dal bar manager Benjamin Fabio Cavagna, celebre e stimato per i suoi drink all’avanguardia, studiati e presentati in maniera sofisticata e creativa. Insomma, una guest decisamente in linea con l’obiettivo di ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 17 marzo 2023) IL, 35SIMO MIGLIOR CLUB E BAR AL MONDO, OSPITE con BENJAMIN CAVAGNA al FLORES CÓCTELES diIl, il secret private club più famoso di, nel 2023 compie 10 anni. E per una sera porta le sue rivisitazioni di Negroni, Martini e Gin Fizz al Flores Cócteles, l’elegante e raffinato bar del ristorante argentino El Porteño Prohibido, tempio della miscelazione classica e centro di diffusione della cultura della mixology. ILAL FLORES: UNA GUEST COERENTE CON LA PROPRIA MISSION Aperto nel 2013 dal gruppo Farmily di Flavio Angiolillo e Marco Russo, ilè guidato dal bar manager Benjamin Fabio Cavagna, celebre e stimato per i suoi drink all’avanguardia, studiati e presentati in maniera sofisticata e creativa. Insomma, una guest decisamente in linea con l’obiettivo di ...

