Gli eventi datati 17 marzo Domenica 19 Torino-Napoli andrà in scena due giorni dopo il centesimo anniversario dalla nascita di Antonio Bacchetti, il quale indossò per due stagioni la casacca partenopea e una quella granata. In Serie A giocò anche con Atalanta, Inter, Lucchese e Udinese. Il 17 marzo 1923 diede i natali anche a Franco Marchi, 140 presenze nel massimo campionato con il Bologna e una con i bianconeri friulani. E oggi ne avrebbe compiuti ottanta il compianto Angelo Mammì, due annate a Catanzaro tra Serie A e B. Il 17 marzo di sessant'anni fa Giorgio Puia realizzava l'ultima rete con il L.R.Vicenza. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto)

