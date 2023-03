17 marzo, l’Italia compie 162 anni. Mattarella: “Gli ideali del Risorgimento consacrati dalla Costituzione” (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma – Sono passati 162 anni da quando l’Italia fu unita in un’unica nazione. Era il 17 marzo del 1861 quando, infatti, avvenne la proclamazione del Regno d’Italia. A ricordo di quella storica giornata, le più alte cariche dello Stato si sono date appuntamento all’Altare della Patria per la tradizionale cerimonia per celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. “Celebriamo oggi l’anniversario dell’Unità d’Italia. 162 anni fa, sotto il Tricolore, con i plebisciti popolari si espressero la sovranità e la volontà che, attraverso l’opera risorgimentale, avevano portato alla Costituzione dello Stato italiano”, si legge nel messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, scritto per ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma – Sono passati 162da quandofu unita in un’unica nazione. Era il 17del 1861 quando, infatti, avvenne la proclamazione del Regno d’Italia. A ricordo di quella storica giornata, le più alte cariche dello Stato si sono date appuntamento all’Altare della Patria per la tradizionale cerimonia per celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale, della, dell’Inno e della Bandiera. “Celebriamo oggi l’versario dell’Unità d’Italia. 162fa, sotto il Tricolore, con i plebisciti popolari si espressero la sovranità e la volontà che, attraverso l’opera risorgimentale, avevano portato alladello Stato italiano”, si legge nel messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio, scritto per ...

