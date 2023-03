(Di venerdì 17 marzo 2023) Storia e calendario celebrativo ce lo ricordano ogni anno, da quel 171861, giorno in cui fu proclamato il Regno d’Italia. E oggi, nel celebrarlo istituzionalmente, il Presidente della repubblica Sergio, e il premier Giorgia, usano parole solenni per onorarlo. «Celebriamo oggi l’anniversario dell’Unità d’Italia, che è Giornata dell’Unità Nazionale, della, dell’e della. 162 anni fa, sotto il Tricolore, con i plebisciti popolari espressero la sovranità e la volontà che, attraverso l’opera risorgimentale, avevano portato alladello Stato italiano», ha esordito il Presidente in uno dei primi passaggi del discorso commemorativo. Le «robuste – ha sottolineato a sua volta il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : 17 marzo, da Mattarella a Meloni tributo a Costituzione, Inno e Bandiera: fondamenta e ispirazione… - PivaEdoardo : Costituzione? Cos'è Chiedere a MATTARELLA - nicolettazane11 : RT @RiccardoAndreo8: @ImolaOggi Gli @esodati110 scenderanno in piazza il 21 Marzo a Roma! Hanno seguito tutte le regole,per ridurre le immi… - chiarab573 : RT @RiccardoAndreo8: @ImolaOggi Gli @esodati110 scenderanno in piazza il 21 Marzo a Roma! Hanno seguito tutte le regole,per ridurre le immi… - Toscanaoggi : #Firenze, il 24-25 marzo la conferenza nazionale delle Camere di commercio. Presente il presidente #Mattarella -

Disumanità totale", attaccano dal Pd, con la segretaria Elly Schlein che sottolinea come la presenza del presidente della Repubblica Sergionel paesino calabrese, subito dopo la ...2023 - 03 - 17 09:10:18: "Contro conflitto serve risposta unitaria" 'Viviamo oggi, con ... "Approfondiremo fiducia reciproca" Il viaggio del presidente Xi Jinping a Mosca, dal 20 al 22...Il 171861 fu sancita l'Unità d'Italia, oggi celebrata nella Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera. Meloni: "È la solennità più unificante che ...

8 marzo, Mattarella: 'Nessuna libertà se non condivisa tra uomini-donne' Agenzia ANSA

Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un passaggio della sua dichiarazione ... Così la premier Giorgia Meloni in una dichiarazione. "Il 17 marzo di 162 anni fa - scrive in una ...Ancora Mattarella: “La Repubblica ... Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inviato un messaggio per le celebrazioni del 17 marzo: “Oggi l’Italia celebra la Giornata dell’Unità nazionale ...