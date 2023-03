17 marzo 1939 | nasce Giovanni Trapattoni VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 17 marzo 2023) Buon compleannoIl 17dela Cusano Milanino,. Da calciatore ha vestito la maglia del Milan per 14 stagioni e con i rossoneri ha vinto le prime due Coppe dei Campioni. Col Diavolo inizia anche la carriera da allenatore ma è con la Juventus che si toglie le soddisfazioni più grandi. Non solo in bianconero ma anche con l’Inter e all’estero vince numerosi trofei. Tanti Auguri al “Trap” che compie 84 anni. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.