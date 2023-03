110 mila euro di beni sequestrati a Alessandra Giudicessa | l’attrice delle gemelle taccheggiatrici di “Come un gatto in tangenziale”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Come un gatto in tangenziale, sequestrati beni per 110 mila euro a una delle gemelle del film. 'Pericolosità social… - OnePiecefanpag : Italia 1 Magica Emi · 47 1.40 Pollon · 110 2.23 Papà Gambalunga · 124 2.18 Heidi · 163 2.94 Simpson · 649 5.40 + 65… - Piola_7418 : RT @Corriere: Sequestrati 110 mila euro a Alessandra Giudicessa, la gemella di «Come un gatto in tangenziale» - infoitinterno : Come un gatto in tangenziale, sequestrati beni per 110 mila euro a una delle gemelle del film. 'Pericolosità social… - infoitinterno : Sequestrati 110 mila euro a una delle gemelle di 'Come un gatto in tangenziale' • Terzo Binario News -

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato beni per un valore di oltreeuro a Alessandra Giudicessa, attrice romana nota al grande pubblico per il ruolo di una delle sorelle di Paola ...... aventi un valore di oltreeuro. ...Nuovi guai per Alessandra Giudicessa , una delle due gemelle che hanno recitato al fianco di Paola Cortellesi in 'Come un gatto in tangenziale', la pellicola ambientata nella periferia romana di ...

Sequestrati 110 mila euro a Alessandra Giudicessa, la gemella di «Come un gatto in tangenziale» Corriere Roma

All’attrice romana, sono stati confiscati beni per un valore di oltre 110 mila euro, a seguito delle indagini che l’autorità giudiziaria aveva fatto partire, insospettita dalle dichiarazioni dei ...Articolo: Gemelle di 'Come un gatto in tangenziale' arrestate per un furto da 5mila euro Video: Arrestate gemelle di "Come un gatto in tangenziale" ...