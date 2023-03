? LIVE! Atalanta-Empoli 1-1 | De Roon segna il pari al 58?

(Di venerdì 17 marzo 2023)1-1 Marcatori: 44? Ebuehi (E), 58? De(A)(3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Muriel, Zapata. A disp. Sportiello, Rossi, Demiral, Okoli, Soppy, Ruggeri, Chiwisa, Colombo, Lookman, Boga, Højlund. All. Gasperini(4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto,si; Akpa-Akpro (69? Henderson), Grassi (59? Ismajli), Fazzini (59? Bandinelli); Baldanzi (69? Haas); Caputo, Satriano. A disp. Ujkani, Stubljar, Stojanovic, Walukiewicz, Cacace, Marin, Pjaca, Destro, Vignato, Piccoli. All. Zanetti Arbitro: Dionisi Ammoniti: – Note: 17.864 spettatori, incasso di € 358.092,46. recupero tempo pt 2? I gol 44? – Gol dell’– Contropiede per l’con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Serie A, Atalanta-Empoli: i nerazzurri riportano il match in parità - sportli26181512 : LIVE Atalanta-Empoli 1-1: Ruggeri di testa sfiora il raddoppio - infoitsport : Atalanta Empoli, il risultato in diretta live della partita di Serie A - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ??58' PAREGGIO dell'ATALANTA: inserimento perfetto di #deRoon! #AtalantaEmpoli 1-1 LIVE - calciomercatoit : ??58' PAREGGIO dell'ATALANTA: inserimento perfetto di #deRoon! #AtalantaEmpoli 1-1 LIVE -

Il tabellino di- Empoli 1 - 1.leggi anche Champions League, Napoli - Eintracht Francoforte 3 a 0. VIDEO 44' Ebuhei, de Roon M. 58'(3 - 4 - 1 - 2) : Musso; Toloi, ...Il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2022/2023 traed Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Gewiss Stadium di Bergamo,ed Empoli si affrontano nel match valido per la 27° giornata di campionato di Serie A ...FORMAZIONI UFFICIALI- EMPOLIATALANTA (3 - 4 - 1 - 2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Muriel, Zapata. All. GasperiniEMPOLI (4 - 3 - 1 - 2): ...

Diretta Atalanta - Empoli (0-1) Serie A 2022 la Repubblica

Ecco tutti gli assist della giornata al fantacalcio in aggiornamento in tempo reale. Queste sono le scelte della redazione Fantacalcio.it, tutte le decisioni sui +1 del turno di campionato in corso.Tornare a vincere. Non ha altra scelta l'Atalanta di Gasperini, venerdì alle 20.45, nella partita valida per la ventisettesima giornata della Serie A contro l'Empoli. La formazione nerazzurra non ...