? LIVE! Atalanta-Empoli 0-1 | Ebuehi sblocca la partita al 44?

(Di venerdì 17 marzo 2023)0-1 Marcatori: 44?(E)(3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Muriel, Zapata. A disp. Sportiello, Rossi, Demiral, Okoli, Soppy, Ruggeri, Chiwisa, Colombo, Lookman, Boga, Højlund. All. Gasperini(4-3-1-2): Perisan;, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Grassi, Fazzini; Baldanzi; Caputo, Satriano. A disp. Ujkani, Stubljar, Stojanovic, Walukiewicz, Ismajli, Cacace, Henderson, Marin, Bandinelli, Haas, Pjaca, Destro, Vignato, Piccoli. All. Zanetti Arbitro: Dionisi Ammoniti: – Le grandi occasioni 2? – Occasione– Muriel e Zappacosta scambiano velocemente sulla destra, al centro il rimorchio di Pasalic che da ottima posizione spara in curva. 3? – Occasione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : Su Sky Sport Calcio comincia #AtalantaEmpoli: clicca qui per seguirla LIVE #SkySport #SkySerieA #SerieA - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Atalanta-Empoli: live report, formazioni ufficiali e dettagli - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Atalanta-Empoli: live report, formazioni ufficiali e dettagli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Atalanta-Empoli: live report, formazioni ufficiali e dettagli - apetrazzuolo : DIRETTA ONLINE - Serie A, Atalanta-Empoli: live report, formazioni ufficiali e dettagli -

FORMAZIONI UFFICIALI- EMPOLIATALANTA (3 - 4 - 1 - 2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Muriel, Zapata. All. GasperiniEMPOLI (4 - 3 - 1 - 2): ...Il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2022/2023 traed Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Gewiss Stadium di Bergamo,ed Empoli si affrontano nel match valido per la 27° giornata di campionato di Serie A ...Cronaca della partita in tempo reale e tabellino [ AGGIORNA LA DIRETTA DI- EMPOLI ] RISULTATO IN DIRETTA:- EMPOLI 0 - 0 PRIMO TEMPO 34'a un passo dalla rete del ...

Diretta Atalanta-Empoli ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

"Chiunque smetta di imparare è un vecchio, che abbia 20 anni o 80. Chi continua ad imparare, giorno dopo giorno, resta giovane. La cosa migliore da fare nella vita è mantenere la propria mente giovane ...17.03 19:20 - L'EX - De Canio: "L'Inter ha la rosa più attrezzata per vincere, ma la marcia del Napoli ha danneggiato tutti nella corsa Scudetto" ...