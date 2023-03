Zuppa di Porro 16 marzo 2023

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 16 marzo 2023)di. Crolla Credit Suisse, fiumi di parole, e oggi rimbalza dal 40 per cento. Ops oggi non leggo, come nel caso americano, fondi pensosi sulle responsabilità della deregolamentazione e delle colpe di Trump. Chissà come mai. Al punto ci arriva Terlizzi del Sole: in due anni ha perso dieci miliardi di euro. Ue conto economico, quello che seguiamo noi economisti contadini. Oggi scelta della Bce sui tassi e c’è chi spera che si limiti ad un quarto di punto di rialzo. Sfida Meloni-Schlein in Parlamento, e la seconda pensa di affondare sul salario minimo. Guerriglia di Napoli, roba da matti. Ulteriore buona scusa per attaccare Piantedosi, ma con qualche ottima ragione questa volta. I vorrei i carriarmati, se non li abbiamo tutti impegnati altrove. Oggi voto in Francia su riformetta pensioni. Sgoooooop Repubblica: nuove ombre sui finanziamnti di ...