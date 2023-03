Zuppa di Porro 16 marzo 2023 - Nicola Porro

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 16 marzo 2023)diGuarda questo video su YouTubedi. Crolla Credit Suisse, fiumi di parole, e oggi rimbalza dal 40 per cento. Ops oggi non leggo, come nel caso americano, fondi pensosi sulle responsabilità della deregolamentazione e delle colpe di Trump. Chissà come mai. Al punto ci arriva Terlizzi del Sole: in due anni ha perso dieci ...