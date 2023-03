Zole | ' ' Spero che il Napoli che possa vincere tanti Scudetti' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 16 marzo 2023) Gianfranco Zola, ex calciatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Legends-Ci vediamo a", trasmissione in onda su Canale 8. Queste le sue parole: "Nei miei anni aho potuto constatare cosa significa il calcio in questa città. Aver dato il mio contributo per regalare questa gioia ai tifosi mi ha cambiato la vita. -afferma Zola -lo Scudetto aè una cosa unica perché la gente è unica, ha meritato gliin cui c’ero io echevincernealtri.è stata fondamentale, perchè non sarei diventato quello che sono diventato senza quell’esperienza. E’ un piccolo tesoro che mi porto dentro”. Conclude Zola