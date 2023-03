Zola | ' ' Spero che il Napoli che possa vincere tanti Scudetti' '

(Di giovedì 16 marzo 2023) Gianfranco, ex calciatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Legends-Ci vediamo a", trasmissione in onda su Canale 8. Queste le sue parole: "Nei miei anni aho potuto constatare cosa significa il calcio in questa città. Aver dato il mio contributo per regalare questa gioia ai tifosi mi ha cambiato la vita. -affermalo Scudetto aè una cosa unica perché la gente è unica, ha meritato gliin cui c’ero io echevincernealtri.è stata fondamentale, perchè non sarei diventato quello che sono diventato senza quell’esperienza. E’ un piccolo tesoro che mi porto dentro”. Conclude ...

Gianfranco, ex calciatore del Napoli , ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Legends - Ci vediamo a Napoli", trasmissione in onda su Canale 8. Queste le sue parole:

