Zielinski sfida anche Inter e Milan: «Ai quarti chiunque ci va bene!» (Di giovedì 16 marzo 2023) Zielinski determinato nel post Napoli-Eintracht Francoforte (vedi report). Il centrocampista polacco lancia la sfida a Inter e Milan anche ai quarti di Champions League quarti ? Piotr Zielinski si proietta ai quarti di finale di Champions League dopo la qualificazione. sfida lanciata anche a Inter e Milan. Le sue parole a Sky Sport: «Ci sono tantissime partite in campionato e speriamo anche in Champions League. Ci saranno due partite in più ora in Champions, chiunque prendiamo va bene. Noi giocheremo il nostro calcio. Tutte sono grandissime squadre, possiamo giocarcela con tutte. Saremo lì a combattere e fare la ... Leggi su inter-news (Di giovedì 16 marzo 2023)determinato nel post Napoli-Eintracht Francoforte (vedi report). Il centrocampista polacco lancia laaidi Champions League? Piotrsi proietta aidi finale di Champions League dopo la qualificazione.lanciata. Le sue parole a Sky Sport: «Ci sono tantissime partite in campionato e speriamoin Champions League. Ci saranno due partite in più ora in Champions,prendiamo va bene. Noi giocheremo il nostro calcio. Tutte sono grandissime squadre, possiamo giocarcela con tutte. Saremo lì a combattere e fare la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Zielinski sfida anche Inter e Milan: «Ai quarti chiunque ci va bene!» - - rosapetrazzuolo : Traguardo storico per il Napoli che approda ai quarti in #Champions battendo l'Eintracht con doppietta di Osimhen e… - sportli26181512 : #Napoli, la mossa di Spalletti dopo il ko con la Lazio: Il tecnico lavora per preparare la sfida contro l’Atalanta:… -