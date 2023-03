Zielinski: «Questo Napoli è forte, tutte devono avere paura di noi» (Di giovedì 16 marzo 2023) Intervista di Zielinski a Sky: «È una cosa bellissima, per tutti, per il club, per tutti. Siamo consapevoli che siamo un’ottima squadra, chi entra dà sempre il suo contributo. Siamo contenti e dobbiamo continuare così, ci sono tantissime partite in campionato e speriamo anche in Champions. Noi vogliamo fare il massimo, ora ci saranno sicuramente due partite in più in Champions, tutti vogliono arrivare fino in fondo, noi siamo forti, giocheremo il nostro calcio e vogliamo superare il turno. tutte quante sono grandissime squadre e possiamo giocarcela con tutte, consapevoli della nostra forza. Chiunque troviamo saremo pronti per combattere e passare il turno Sì, devono avere paura di Questo Napoli, stiamo bene, stiamo facendo grandissime cose, le altre ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 marzo 2023) Intervista dia Sky: «È una cosa bellissima, per tutti, per il club, per tutti. Siamo consapevoli che siamo un’ottima squadra, chi entra dà sempre il suo contributo. Siamo contenti e dobbiamo continuare così, ci sono tantissime partite in campionato e speriamo anche in Champions. Noi vogliamo fare il massimo, ora ci saranno sicuramente due partite in più in Champions, tutti vogliono arrivare fino in fondo, noi siamo forti, giocheremo il nostro calcio e vogliamo superare il turno.quante sono grandissime squadre e possiamo giocarcela con, consapevoli della nostra forza. Chiunque troviamo saremo pronti per combattere e passare il turno Sì,di, stiamo bene, stiamo facendo grandissime cose, le altre ...

