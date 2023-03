Zack Snyder condivide nuovi indizi sull' evento dedicato a Batman v Superman e agli altri suoi film DC

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 16 marzo 2023)continua ad alimentare l'entusiasmo dei fan con deglisul nuovorealizzati con DC. In questi giorniè tornato a stuzzicare i fan prima con un video estremamente criptico, e adesso con un nuovo post che pare collegato a: Dawn of Justice etargati DC. Non sappiamo ancora di preciso cosa vogliano dire questi, anche se in molti ci stanno leggendo uncon proiezioni estese. Di recente ...