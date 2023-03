Wta Indian Wells 2023 | Sakkari batte Kvitova in rimonta | è in semifinale

(Di giovedì 16 marzo 2023) Mariavince un’altra dura battaglia sullo Stadium 1 die approda alle semifinali del WTA 1000 in corso di svolgimento in California. La tennista greca ha avuto la meglio con il punteggio di 4-6 7-5 6-1 su Petra, riuscendo a recuperare da un set e break di svantaggio nel corso del secondo parziale. Insfiderà l’irresistibile Aryna Sabalenka di questo inizio di. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI LA PARTITA – Il primo parziale scorre via abbastanza velocemente, la ceca due volte vincitrice di Wimbledon a parte un game di servizio giocato male sul 5-2 e servizio sembra essere abbastanza in controllo e quando è chiamata di nuovo a servire per portare a casa il set sul 5-4 riesce a chiudere ai vantaggi....

