WTA Indian Wells 2023 | risultati 15 marzo | la prima semifinale sarà Sakkari-Sabalenka

(Di giovedì 16 marzo 2023) Nella notte italiana sono scattati i quarti di finale del main draw del torneo BNP Paribas Opendi tennis, di categoria WTA 1000, in corso ad, negli Stati Uniti: due gli incontri disputati, senza azzurre protagoniste. In campo la parte bassa del tabellone. L’ellenica Maria, testa di serie numero 7, rimonta e batte la ceca Petra Kvitova, numero 15 del seeding, col punteggio di 4-6 7-5 6-1 dopo due ore e 17 minuti di aspra battaglia sportiva. Nel primo set la ceca scappa subito sul 2-0 e poi sul 5-2 pesante, la greca recupera un break di ritardo, ma Kvitova chiude sul 6-4. Nella seconda partita la ceca allunga di nuovo sul 2-0, ma questa volta la greca trova il controbreak nel sesto gioco. Nel dodicesimo gioco Kvitova si fa rimontare dal 40-15, perde gli ultimi quattro punti, e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ubitennis : WTA Indian Wells: Sakkari, altra rimonta. Batte Kvitova e torna in semifinale - Ubitennis : A Indian Wells Potapova in campo con la maglia dello Spartak Mosca: ammonizione formale dalla WTA - jobika72 : BRAVOOOO !!! Que's faci fotre !!! - infoitsport : Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Giovedì 16 Marzo 2023 - Ubitennis : WTA Indian Wells: Sabalenka spazza via Gauff e si prende la semifinale -

... di sbirciare, cioè, dietro le quinte dei tour Atp e. Gli episodi della serie sbarcata su ... Taylor Fritz , campione in carica adWells. La sua dolce metà è Morgan Riddle e si è messa in ...Ha impiegato poco più di un'ora di gioco Aryna Sabalenka per conquistare l'accesso alle semifinali del1000 diWells. Poco ha potuto Coco Gauff, alla quale sembra ancora mancare qualcosa per competere al livello delle primissime della classe. 6 - 4 6 - 0 lo score finale in favore della ...Nel circuitospazio a Emma Navarro, Heather Watson, Fernanda Contreras Gomez, Storm Hunter, ... Saranno tanti i candidati alla vittoria della manifestazione: terminatoWells, tutti si ...

WTA Indian Wells: vittoria in tre set per Sakkari, Gauff e Sabalenka che volano ai quarti di finale Ubitennis

La WTA non ha però confermato e si è detta convinta che incidenti ... I primi due si sono già affrontati a Indian Wells nel 2021 agli ottavi, quando Jannik si arrese in un incontro che fu più ...Pochi errori, tantissime prime e pesantezza di colpi insostenibile per Coco Gauff: così Aryna Sabalenka conquista la terza semi del suo fin qui fantastico 2023 ...