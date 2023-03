WRC | Rally del Messico | l' anteprima

(Di giovedì 16 marzo 2023) Alle ore 17 italiane prende il via con lo shakedown di Llano Grande (5,52 km) la 19a edizione deldel. A Guanajuato ci sono 7 ore in meno rispetto all'Italia e pertanto quando la corsa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rallyssimo : Rally del Messico? Orari strani, ma guardiamolo qui.. - theshieldofspo1 : Il WRC ha in programma una serie di test negli USA. #TSOS // #Motorsport // #FIA // #WRC - mattiperlecors1 : Il 17° #RA Rally Regione Piemonte sempre più “internazionale”: confermate le partecipazioni di tre piloti del Toyo… - theshieldofspo1 : Tutte le info sulla terza tappa del mondiale rally. #TSOS // #WRC // #RallyMexico - CIRally : IL 17° #RA RALLY REGIONE PIEMONTE SEMPRE PIU' INTERNAZIONALE: CONFERMATE LE PARTECIPAZIONI DI TRE PILOTI DEL TOYOT… -

... vale a dire Gus Greensmith, Oliver Solberg, Emil Lindholm, e del rientarnte Kajetanowicz (tutti su Skoda Fabia2), del francese Fourmaux e di Prokop (Ford Fiesta2), mentre nel3 c'è ...Anche questo fine settimana saranno due le "uscite" dei portacolori del sodalizio, con il main event rappresentato dalla prova terza prova del, ilMexico a Guanajuato, dove marcheranno ......ritorno Alla vigilia di questo campionato del mondo era già stata comunicata la grande notizia dell'aggiunta in calendario deldel Messico, tappa che non era stata inclusa nel mondiale...

Rally del Messico 2023: orari tv e favoriti della terza tappa del Mondiale Wrc La Gazzetta dello Sport

Il WRC è molto diverso dalla Formula 1, e questo Abiteboul ha avuto modo di scoprirlo in breve tempo. Il gioco di squadra - poi fallito per un errore di Neuville nella power stage - al Rally di Svezia ...Dopo le due tappe “invernali”, il WRC entra nel vivo della stagione con il primo evento su sterrato in un gradito ritorno nel calendario: il Rally Messico. La gara, che torna ad essere palcoscenico ...