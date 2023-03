Wow | il centro commerciale dei divertimenti – FOTO | VIDEO

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 16 marzo 2023) Fiumicino – Svolta hi-tec per ilLeonardo, che si riveste di novità. A partire dal nome: The Wow Side Shopping Center. E in effetti non c’è parola migliore di “wow” per descrivere il nuovo concept dello storicoche cambia non solo nel nome ma va a modificare – in meglio – il tradizionale shopping. Tecnologia e divertimento sono infatti le parole chiave che hanno guidato il piano di riposizionamento delguidato da Generali Real Estate che darà vita entro la fine dell’anno a più innovativo shopping center d’Italia. Una trasformazione già in corso ed un programma ricco di novità esclusive. In cosa è diverso The Wow Side? In tutto, a partire dalla posizione strategica tra ildi Roma e l’aeroporto di Fiumicino: raggiungibile sia col treno ...