World Baseball Classic 2023 | Porto Rico e Stati Uniti staccano il pass per i quarti di finale

(Di giovedì 16 marzo 2023) Si è definitivamente conclusa la fase a gironi dell’edizionedel. A Phoenix e Miami, infatti, hanno avuto termine i due gironi che hanno avuto un inizio sfasato, in termini giornalieri, rispetto a quelli di Taichung e Tokyo. Andiamo a scoprire quanto accaduto nei due match conclusivi di tale parte del torneo.-REPUBBLICA DOMINICANA 5-2 (Girone D, Miami) Da una parte la gioia, dall’altra la preoccupazione in casaricana: da una parte arriva la vera e propria rivincita della2013 con tanto di eliminazione della Repubblica Dominicana, dall’altra preoccupa l’infortunio di Edwin Diaz, che nel festeggiare assieme ai compagni si è fatto male. Nella partita il big inning è il terzo, che ...

L'Italia delha già fatto un'impresa da ricordare e si è guadagnata la possibilità di sfidare domani il grande Giappone nei quarti delClassic: alle 11 italiane (diretta Sky Sport) ...È arrivata l'ora della sfida con i titani. Al Tokyo Dome, alle 11 italiane (ore 19 locali) di giovedì 16 marzo, l'Italia sfida il Giappone per i quarti di finale delClassic. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. L'Italia si è allenata al Tokyo Dome nella tarda mattinata giapponese, prendendo pian piano fiducia con ...Un paese intero attende con trepidazione domani il quarto di finale delClassic, la manifestazione che per volontà di IBAF (federazione mondiale ndr) e Major League, ha preso il posto della Coppa del Mondo. Un paese in trepidazione, il Giappone, ...

Appuntamento questo pomeriggio alle ore 15.15. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. La diretta testuale di Italia-Giappone, quarto di finale della World Baseball Classic ...