World Baseball Classic 2023, Mike Piazza: "Dovevamo essere perfetti e non lo siamo stati, ma è stata una grande esperienza" (Di giovedì 16 marzo 2023) Serviva una partita impeccabile, ai limiti della perfezione, ma purtroppo non è stato così per la Nazionale Italiana di Baseball, eliminata ai quarti di finale del World Baseball Classic 2023 quest'oggi dal Giappone, che conquista così meritatamente un posto in semifinale della suddetta competizione. I nipponici si sono imposti con il punteggio di 3-9 e attendono, al prossimo turno, la vincente tra Porto Rico e Messico; a prescindere dalla sconfitta rimediata oggi, tuttavia, gli azzurri e Mike Piazza possono ritenersi soddisfatti per quanto fatto nel torneo, avendo superato i gironi e raggiunto la qualificazione diretta al Classic del 2026. Questo il commento del C.T. azzurro rilasciato in conferenza stampa al termine del match odierno:

