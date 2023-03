World Baseball Classic 2023: l’Italia si arrende al Giappone ed esce ai quarti a testa altissima (Di giovedì 16 marzo 2023) l’Italia si arrende ai quarti di finale del World Baseball Classic 2023 ed esce di scena per mano del fortissimo Giappone, favorito per la vittoria del titolo. A Tokyo gli azzurri di Piazza cedono 3-9, un punteggio sicuramente fin troppo eccessivo per quanto visto, e a fare la differenza in fin dei conti sono i dettagli, oltre ovviamente al tasso tecnico superiore della lineup nipponica, che approda così in semifinale per la quinta volta su cinque. A testa altissima, invece, il team italiano saluta la competizione, dopo averci fatto sognare contro Cuba e Olanda nei gironi chiusi al secondo posto. Per conoscere il piazzamento finale degli azzurri, invece, bisognerà attendere il termine della ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023)siaidi finale deleddi scena per mano del fortissimo, favorito per la vittoria del titolo. A Tokyo gli azzurri di Piazza cedono 3-9, un punteggio sicuramente fin troppo eccessivo per quanto visto, e a fare la differenza in fin dei conti sono i dettagli, oltre ovviamente al tasso tecnico superiore della lineup nipponica, che approda così in semifinale per la quinta volta su cinque. A, invece, il team italiano saluta la competizione, dopo averci fatto sognare contro Cuba e Olanda nei gironi chiusi al secondo posto. Per conoscere il piazzamento finale degli azzurri, invece, bisognerà attendere il termine della ...

