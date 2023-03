World Baseball Classic 2023: l’Italia cede lottando al Giappone, solo applausi per i paisà (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Giappone si erge a secondo semifinalista del World Baseball Classic 2023. Di fronte al pubblico amico del Tokyo Dome, i nipponici battono l’Italia per 3-9, e sfideranno Porto Rico o Messico in semifinale al LoanDepot Park di Miami. La squadra di Mike Piazza, però, può uscire soddisfatta dal torneo, avendo raggiunto l’obiettivo del superamento del primo girone e, per conseguenza, anche la qualificazione diretta al Classic 2026. Dopo due inning di sostanziale nulla, è nel terzo che il Giappone inizia a farsi sentire, e con i calibri pesanti. Dopo una base su ball di Kondoh, un errore difensivo di LaSorsa (entrato sul monte per Castellani) su bunt di Ohtani porta proprio Kondoh in terza base; per lui è Yoshida a sacrificarsi, ed arriva così lo 0-1. Il ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) Ilsi erge a secondo semifinalista del. Di fronte al pubblico amico del Tokyo Dome, i nipponici battonoper 3-9, e sfideranno Porto Rico o Messico in semifinale al LoanDepot Park di Miami. La squadra di Mike Piazza, però, può uscire soddisfatta dal torneo, avendo raggiunto l’obiettivo del superamento del primo girone e, per conseguenza, anche la qualificazione diretta al2026. Dopo due inning di sostanziale nulla, è nel terzo che ilinizia a farsi sentire, e con i calibri pesanti. Dopo una base su ball di Kondoh, un errore difensivo di LaSorsa (entrato sul monte per Castellani) su bunt di Ohtani porta proprio Kondoh in terza base; per lui è Yoshida a sacrificarsi, ed arriva così lo 0-1. Il ...

